Перший випадок інфікування новим штамом мутованого коронавірусу, який раніше зареєстрували у Великій Британії, виявили в Італії.

– Штам коронавірусу нового типу виявлено в аналізах одного з тих, хто заразився, в науковому департаменті військового госпіталю Челіо, – повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Інфікований громадянин і його партнер декілька днів тому повернулися з Великої Британії через римський аеропорт Фьюмічіно. Нині вони перебувають на самоізоляції. На карантин також помістили членів їх сімей, які з ними контактували.

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14 грудня у Великій Британії повідомили про появу мутованого коронавірусу. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що він може бути заразнішим на 70% у порівнянні зі звичним видом.

Новий тип коронавірусу вже виявили в Нідерландах, Данії та Австралії.

Локдаун у Великій Британії

20 грудня Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну у Великій Британії для понад 16 млн мешканців через поширення нового виду Covid-19.

У країні заборонили збиратися компаніями та закликають до самоізоляції.

Джерело: AGI