Новий штам коронавірусу: ціни на нафту знизились, рубль впав

Ціни на нафту знизилися через новий штам коронавірусу, який поширюється у Великій Британії. Нафта подешевшала приблизно на 3%.

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 3,29%, до $50,54 за барель до 10.10 за київським часом після досягнення найвищого рівня з березня.

Нафта марки WTI подешевшала на 3,38% до $47,44, після того, як в п’ятницю вона зросла до самого високого рівня з лютого.

Разом з цим, торги на Московській біржі відкрилися різким зростанням курсів долара і євро до рубля.

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Євро зросло до 91,12 рубля, подорожчавши на 1,3 рубля. Вище 91 рубля біржовий курс євро попередній раз піднімався на початку грудня.

Долар на Московській біржі коштує 74,89 рубля, на 1,58 рубля більше рівня закриття попередніх торгів.

Лідер нафтового ринку

Китай збільшує потужності з переробки нафти і вже в наступному році може вперше в історії змінити США в якості лідера на цьому ринку.

Зміна лідера на ринку по переробці нафти може статися в тому числі з-за того, що в Китаї наразі будуються щонайменше чотири нові нафтопереробні заводи, в той час як в США такі підприємства закриваються.