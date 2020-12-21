Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 21 грудня 2020

Коронавірус в Україні та світі стрімко поширюється. Станом на 17.00 21 грудня у світі зафіксовано 77 279 734 випадків, в Україні 970 993 випадки.

За добу підтвердили 6 545 хворих. Загалом в Україні від Covid-19 померли 16 665 осіб, за добу – 80. Загалом одужали 586 268 українців, за добу – 5 106 осіб. Здійснено тестувань за добу – 26 839.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.

В Україні 67% летальних випадків медичних працівників від Covid-19 не пов’язують із виконанням професійних обов’язків. Про це свідчить проведене епідрозслідування.

Новий штам Covid-19

Європейський Союз збирається на термінове засідання 21 грудня. Очільники країн обговорять ситуацію, що склалася внаслідок поширення нового виду коронавірусу у Великій Британії.

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Наразі відомо, що штам є заразнішим на 70%, однак доказів щодо більшої небезпеки немає. Також невідомо, як він буде реагувати на вакцину.

В Україні також зафіксували перші випадки зараження новим штамом мутованого коронавірусу. Однак Україна не має можливості ідентифікувати цей вірус у масовому тестуванні.

Багато країн запровадили обмеження на транспортне сполучення через спалах нового виду коронавірусу у Британії. Напередодні його виявили також в Італії, Данії, ПАР, Нідерландах та Австралії, де захворюваність була на низькому рівні.

Наразі обмеження транспортного сполучення запровадили в Бельгії, Швейцарії, Німеччині, Франції. Повний список країн, у яких діють обмеження, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.