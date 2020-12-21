Коронавірус 21 грудня: статистика захворювань на Covid-19 у світі

Станом на вечір 21 грудня 2020 року коронавірус у світі підтвердили у 75 704 857 людини.

ВООЗ повідомляє про 594 206 нових випадків інфікування за останню добу.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 690 061 мешканців планети, за добу – 9 267.

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Де найбільше випадків хвороби:

США – 17 515 091 (+200 257);

Індія – 10 055 560 (+24 337);

Бразилія – ​​7 213 155 (+5о 177);

РФ – 2 877 727 (+29 360);

Франція – 2 431 237 (+12 798).

Лідери за кількістю летальних випадків

Карантин у світі

Низка країн обмежила транспортне сполучення з Великою Британією через новий штам коронавірусу, який, за попередніми заявами, поширюється швидше за інші.

Поки що науковці не можуть сказати, що новий варіант вірусу є більш смертоносним або що розроблені нині вакцини проти нього будуть неефективні.

Інфекціоністи звернули на нього увагу, оскільки він передавався великій кількості людей. За час епідемії науковці знаходили сотні мутацій вірусу, але вони, не впливали на його поширення.

Джерело: ВООЗ