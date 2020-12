Новий штам коронавірусу, про поширення якого заявили у Великій Британії, поставив на вуха увесь світ та змусив країни посилювати протиепідемічні заходи, обмежуючи контакти одна з одною.

Факти ICTV зібрали інформацію про мутацію вірусу та дізналися, чи варто її боятися.

З моменту появи коронавірусу час від часу країни світу повідомляли про нові штами чи мутації вірусу.

Ще у березні 2020 року науковці припускали, що це можливо. Уже у травні почали з’являтися публікації про існування небезпечніших штамів, наприклад, D614G.

У Британії заговорили про появу нового штаму коронавірусу ще восени. За словами фахівця Служби громадської охорони здоров’я країни Сьюзан Гопкінс, його виявили ще у вересні. Тоді на штам не звернули уваги.

Офіційно країна заявила про мутацію лише 14 грудня.

Після перших повідомлень про появу нового штаму вірусу у Британії ВООЗ заявляла, що тримає руку на пульсі. Цю інформацію підтвердили постом від 19 грудня 2020 року.

We’re in close contact with UK ???????? officials on the new #COVID19 virus variant. They’ll continue to share info & results of their analysis & ongoing studies. We’ll update Member States & public as we learn more about the characteristics of this virus variant & any implications.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020