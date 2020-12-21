Новий штам коронавірусу, про поширення якого заявили у Великій Британії, поставив на вуха увесь світ та змусив країни посилювати протиепідемічні заходи, обмежуючи контакти одна з одною.

Факти ICTV зібрали інформацію про мутацію вірусу та дізналися, чи варто її боятися.

Коли з’явився новий штам Covid-19

З моменту появи коронавірусу час від часу країни світу повідомляли про нові штами чи мутації вірусу.

Ще у березні 2020 року науковці припускали, що це можливо. Уже у травні почали з’являтися публікації про існування небезпечніших штамів, наприклад, D614G.

У Британії заговорили про появу нового штаму коронавірусу ще восени. За словами фахівця Служби громадської охорони здоров’я країни Сьюзан Гопкінс, його виявили ще у вересні. Тоді на штам не звернули уваги.

– Спочатку мутацію виявили у пацієнта у вересні, а повний геном розшифрували у жовтні, – уточнила вона під час розмови з журналістами Sky News.

Офіційно країна заявила про мутацію лише 14 грудня.

Причини появи мутації вірусу та його характеристики: позиція ВООЗ

Після перших повідомлень про появу нового штаму вірусу у Британії ВООЗ заявляла, що тримає руку на пульсі. Цю інформацію підтвердили постом від 19 грудня 2020 року.

We’re in close contact with UK ???????? officials on the new #COVID19 virus variant. They’ll continue to share info & results of their analysis & ongoing studies. We’ll update Member States & public as we learn more about the characteristics of this virus variant & any implications. — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020

Британські посадовці почали характеризувати вірус. Так, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що він може бути заразнішим на 70%.

Однак високопоставлені представники охорони здоров’я країни зазначили: немає жодних доказів того, що новий варіант небезпечніший чи по-іншому реагує на вакцини, пише ВВС.

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Водночас експерти організації пояснили ймовірні причини мутації, передає BFM TV. Вони пов’язують її зі здатністю вірусу пристосовуватися до навколишнього середовища.

– Під час кожної виявленої мутації потрібно визначати, яких саме нових характеристик він набуває, чи відбуваються значні зміни, або ж це просто звичайна еволюція, – уточнила директор департаменту пандемій та епідемій ВООЗ Сільві Бріан.

Попри це, в організації закликають людей не панікувати та далі дотримуватися протиепідемічних заходів.

Локдаун у Великій Британії та ізоляція країни

З 20 грудня у Великій Британії посилили обмеження через поширення нової мутації коронавірусу. Про це повідомили в уряді країни. Напередодні у країні анонсували послаблення перед святами, але нині їх скасували.

Так, Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для понад 16 млн мешканців. У країні заборонили збиратися компаніями та закликають до самоізоляції.

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Ізолювали і саму країну. Низка держав уже обмежила авіасполучення з Великою Британією, серед них:

Австрія;

Аргентина;

Бельгія;

Болгарія;

Німеччина;

Ізраїль;

Іран;

Ірландія;

Італія;

Канада;

Колумбія;

Кувейт;

Латвія;

Литва;

Марокко;

Нідерланди;

Румунія;

Туреччина;

Хорватія;

Фінляндія;

Франція;

Чилі;

Чехія;

Швейцарія;

Естонія;

Саудівська Аравія.

Україна також планує обмежити авіасполучення з Великою Британією через мутацію вірусу. Конкретного рішення ще не ухвалили, але воно буде найближчим часом.

Де ще виявили новий штам Covid-19

Представники влади країн та ЗМІ повідомляють про випадки мутованого вірусу у Нідерландах, Данії, ЮАР, Австралії, Італії. Є підозри, що він вже може циркулювати й у Франції.

В Україні поки інформації про новий вірус немає.

Економічні наслідки появи нового штаму

Не пройшли повідомлення про мутацію вірусу без наслідків й для економіки. За інформацією Reuters, через них ціни на нафту знизилися у понеділок, 21 грудня. Вона подешевшала приблизно на 3%.

Підкосив вірус і курс російського рубля. Станом на понеділок вартість євро на Московській біржі перевищила 91 рубль, долар коштує майже 75 рублів. Значні коливання гривні поки не фіксуються.

Чи варто боятися мутованого вірусу

Попри паніку, посилення заходів у світі та економічні наслідки, фахівці у сфері вірусології закликають поки не панікувати, а дотримуватися протиепідемічних заходів.

Поки лише є інформація про те, що вірус швидше поширюється, але не про те, що він спричинює більше смертей чи важчі наслідки для хворого. Крім того, можливо, ця мутація вже давно поширена світом, і людство живе з нею, навіть не підозрюючи про це.

– Може, вона вже взагалі поширена світом, можливо, вона вже скрізь циркулює, і нічого незвичайного немає. Поки що не асоціюється ця мутація з якимось більш складним перебігом хвороби, – зазначила вірусолог Алла Мироненко у коментарі Фактам ICTV.

Тому нині варто піклуватися про своє здоров’я, дотримуватися протиепідемічних заходів та менше панікувати.

Новий штам коронавірусу

Після заяви британської влади про новий штам коронавірусу, його існування підтвердили у ВООЗ.

Водночас в організації одразу зазначили, що він поширюється швидше, але не є більш небезпечним.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.