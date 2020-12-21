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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

У Чехії з’ясовують, чи пов’язані нові штами Covid у Празі та Великій Британії

У Чехії з’ясовують, чи пов’язаний британський штам Covid-19 із виявленим у вересні празьким штамом.

Чеські фахівці не виключають, що саме празький різновид вірусу міг спричинити значне зростання випадків захворювання на Covid-19 у Чехії.

– Я не знаю точно, яка саме мутація розповсюджується у Великій Британії, але ще у вересні ми виявили новий варіант SARS-CoV-2 у Празі, – заявила біолог із Національної довідкової лабораторії Хелена Ірінцова.

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Біолог відзначила, що виникнення нового штаму може пояснити, чому деякі пацієнти, які перехворіли Covid-19, заразилися повторно.

Британський штам Covid-19

Ще у вересні заговорили про появу нового штаму коронавірусу у Великій Британії. Тоді на штам не звернули уваги. Офіційно країна заявила про мутацію лише 14 грудня.

Із 20 грудня в Британії посилили обмеження через поширення нової мутації коронавірусу.

Ізолювали й саму країну. Низка держав уже обмежила авіасполучення з Великою Британією.

Джерело: Agencia EFE

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