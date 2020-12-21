У Всесвітній організації охорони здоров’я назвали ймовірні причини появи нового штаму коронавірусу, про поширення якого заявили у грудні у Великій Британії.
Експерти пов’язують мутацію зі здатністю вірусу пристосовуватися до навколишнього середовища, до організму людини. Крім того, можливість його зміни збільшується з кожним новим випадком передачі.
– Під час кожної виявленої мутації потрібно визначати, які саме нові характеристики він набуває, чи відбуваються значні зміни, або ж це просто звичайна еволюція, – уточнила директор департаменту пандемій та епідемій ВООЗ Сільві Бріан.
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Водночас у ВООЗ закликають людей не панікувати. Поки інформація про те, що штам більш смертоносний або ж буде по-іншому реагувати на вакцини, не підтверджується. Однак заходи, запроваджені Великою Британією, а також іншими країнами, організація оцінює позитивно.
Новий штам коронавірусу
У грудні у Великій Британії заявили про появу нового штаму коронавірусу.
Через це у країні та низці інших держав вже запровадили додаткові протиепідемічні заходи.
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Джерело: BFM TV, РБК-Україна