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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

ЄС схвалив вакцину від коронавірусу Pfizer

Європейське агентство лікарських засобів рекомендувало дозволити використання в ЄС вакцину від коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech.

Єврокомісія може ввечері 21 грудня затвердить дозвіл EMA.

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Вакцина від коронавірусу від Pfizer має 95% ефективність. Велика Британія стала першою країною, яка на початку грудня дозволила її використання. Однак у перший день вакцинації у двох медиків виникла анафілактична реакція. Після цього Британія заборонила використовувати цю вакцину людям, в яких раніше були серйозні алергічні реакції.

Вакцина також використовується вже у США, Канаді, Саудівській Аравії та Мексиці.

У США почалася масова вакцинація

14 грудня у США розпочалася масова вакцинація населення. Країна затвердила препарат від американської фармацевтичної компанії Pfizer та її німецького партнера BioNTech.

До цього використання цієї вакцини також ухвалили у Великій Британії та Канаді. Перше щеплення у США зробили медичному працівнику.

Джерело: EMA

Фото: Depositphotos

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