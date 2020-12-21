У Європейському Союзі розраховують, що пандемію коронавірусу вдасться взяти під контроль до кінця 2021 року.
Однак це залежатиме, зокрема, від темпів вакцинації європейського населення від коронавірусу та природних інфекцій.
– Для вироблення колективного імунітету до коронавірусу, який би дозволив контролювати пандемію та в підсумку викорінити хворобу, потрібно, щоб близько 70% населення мали захист, отриманий або шляхом вакцинації, або від попереднього інфікування, – пояснили у Європейській комісії.
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Вакцинація від коронавірусу
21 грудня стало відомо, що Європейське агентство лікарських засобів рекомендувало дозволити використовувати в Євросоюзі вакцину від коронавірусу виробництва компаній Pfizer і BioNTech.
Відомо, що препарат від Pfizer має 95% ефективність. Велика Британія стала першою країною, яка на початку грудня дозволила його використання.
Вакцина також використовується вже у США, Канаді, Саудівській Аравії та Мексиці.
Джерело: Європейська комісія