Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 22 грудня 2020

Коронавірус продовжує поширюватися світом – 22 грудня стало відомо про понад 77 млн випадків захворювання у світі. В Україні за добу одужало у півтора рази більше, ніж захворіло.

Факти ICTV підготували найважливіші новини світу та України про коронавірус 22 грудня.

Коронавірус в Україні

Станом на 22 грудня в Україні зафіксували 8 513 нових випадків захворювання на коронавірус. В країні померли 232 пацієнти. За добу видужали 14 020 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.

З 19 грудня в Україні діє оновлений карантин, який триватиме включно до 28 лютого 2021 року. В межах цього карантину закладам культури, туризму та креативним індустріям доведеться працювати в режимі двох зон: спочатку помаранчевої, далі червоної і потім знову помаранчевої.

Через поширення нового штаму коронавірусу в Україні посилять тестування, аби виявити його. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що особлива увага приділятиметься тому, як саме мутований вірус впливає на певні категорії людей.

Коронавірус у світі

Лідерами за кількістю інфікованих коронавірусом залишаються США (18 млн), Індія (10 млн) та Бразилія (7,2 млн).

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid-19 є Велика Британія, Німеччина, Нідерланди, Італія, Швейцарія, Іспанія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 15-му місці.

В Антарктиці вперше виявили спалах Covid-19. Вірус знайшли в 26 чилійських військових і 10 осіб з персоналу.

Австрія заборонила святкування Нового року в межах посилення коронавірусних правил, хоча спочатку це було винятком із плану запровадження карантину. Правила діятимуть з 26 грудня. Людям буде дозволено залишати свої будинки тільки з обмеженого набору причин. Крім того, тільки одній людині дозволено відвідувати членів іншого домогосподарства протягом вечора.

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У Чорногорії оголосили нові заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу, які діятимуть з 22 грудня до 11 січня і, зокрема, забороняють масові святкування на Новий рік.

Діятиме заборона на міжміські перевезення 24-25 та 30-31 грудня, а також 1-2 і 6-7 січня. Також діятиме комендантська година з 22.00 до 05.00, за винятком релігійних свят.

Обраний президент США Джо Байден вакцинувався від коронавірусу в прямому ефірі. Наступного тижня щеплення зробить обраний віце-президент Камала Гарріс.

У BionNTech перевірять ефективність своєї вакцини, розробленої спільно з компанією Pfizer, проти нового штаму коронавірусу, і впевнені, що вона буде працювати.

За словами керівника компанії Угура Шахіна, є шанс, що розроблена вакцина, яку вже затвердили до використання у ЄС, Британії та США, буде дієвою і проти мутованого коронавірусу.

ВООЗ скличе збори для обговорення стратегії протидії новому штаму коронавірусу, але точної дати зустрічі не повідомили.

Нині новий штам коронавірусу вже зафіксували у Великій Британії, Данії, Австралії та Нідерландах. Тому ВООЗ рекомендує обмежити сполучення між країнами та посилити профілактичні заходи.