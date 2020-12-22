Китай запустив нову ракету з секретним супутником

У Китаї здійснили успішний запуск ракети середнього класу Чанчжен-8 (Великий похід-8), яка вивела на орбіту секретний супутник XJY-7 та групу космічних мікроапаратів.

Сам запуск був здійснений 22 грудня о 07.37 ранку за місцевим часом з космодрому Веньчан на острові Хайнань. Це перший політ новітньої китайської ракети.

Ця ракета виведе на сонячно-синхронну орбіту секретний супутник XJY-7 для випробувань технологій, розроблених Китайською академією космічних технологій (CAST). На борту також мікросупутник ET-SMART-RSS або Чжисінь-1A – апарат дистанційного зондування Землі Хайс-1 і черговий супутник зв’язку Тяньц (Apocalypse 12).

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Двоступенева китайська ракета-носій Чанчжен-8 здатна виводити на геосинхронну перехідну орбіту до 2,8 тонн корисного навантаження, на сонячно-синхронну орбіту висотою 700 км – до 5 тонн і 7,6 тонн на низьку навколоземну орбіту.

Чанчжен-8 повинна стати основою носія багаторазового використання для комерційних запусків.

Китай запустив ракету морського базування

У вересні 2020 року Китай вперше успішно запустив у космос ракету з морського старту у Жовтому морі.

Ракета Чанчжен виведе на орбіту дев’ять супутників, які відносяться до супутникового угрупування Цзілінь-1 Гаофень 03-1.

Апарати будуть використовуватися для отримання фото та відео земної поверхні.