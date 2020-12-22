Мутація коронавірусу у Британії не вийшла з-під контролю – ВООЗ

Координатор ВООЗ з надзвичайної допомоги Майкл Райан заявив, що ситуація з мутацією коронавірусу Covid-19 ще не вийшла з-під контролю.
– Навіть якщо вірус поширюється трохи ефективніше, його все ще можна зупинити, – підкреслив він.
За словами представника ВООЗ, немає жодних доказів, що новий штам призведе до більш важкого перебігу хвороби. Зараз стійкість штаму до існуючих вакцин перевіряється в декількох лабораторіях, додав він.
На думку ВООЗ, стратегія боротьби з новим штамом залишається колишньою і не вимагає ніяких змін.
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14 грудня о МОЗ Британії оголосили, що виявили новий штам коронавірусу в 60 регіонах країни. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що заразність нового штаму може бути на 70% вище за попередника.
Низка країн обмежила транспортне сполучення з Великою Британією через новий штам коронавірусу.
У Лондоні і на південному сході Англії, де зафіксували найбільше випадків мутації коронавірусу, з 20 грудня ввели повний локдаун, жителям заборонили виходити з дому без необхідності.