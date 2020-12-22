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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Мутація коронавірусу: ВООЗ скликає нараду

Всесвітня організація охорони здоров’я скличе нараду для обговорення інформації про новий штам коронавірусу Covid-19, що виявлений у Великій Британії.

Про це у Twitter у вівторок написав директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

– ВООЗ скличе на нараду країни-члени для обговорення стратегій тестування та зниження ризиків передачі вірусу, – написав він.

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14 грудня о МОЗ Британії оголосили, що виявили новий штам коронавірусу в 60 регіонах країни. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що заразність нового штаму може бути на 70% вищою ніж у попередника.

Низка країн обмежила транспортне сполучення з Великою Британією через новий штам коронавірусу.

У Лондоні і на південному сході Англії, де зафіксували найбільше випадків мутації коронавірусу, з 20 грудня ввели повний локдаун, жителям заборонили виходити з дому без необхідності.

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