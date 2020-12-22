Pfizer і BioNTech перевірять свою вакцину на новий штам коронавірусу

Глава Biontech Угур Шахін повідомив, що вакцину, розроблену його компанією спільно з американським концерном Pfizer, тестуватимуть проти нового штаму Covid-19.

– У найближчі тижні будемо це перевіряти, – сказав він.

Шахін впевнений, що вакцина буде дієва і проти нового штаму. Попри це розробник сам наразі не робив собі щеплення, оскільки не перебуває у групі ризику та чекає у черзі на свою дозу препарату.

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Що відомо про мутацію вірусу?

Минулого тижня МОЗ Британії повідомило про виявлення нового штаму мутованого коронавірусу. На той час його виявили у понад тисячі людей у 60 адміністративних одиницях на південному сході Англії. Наразі мутований вірус зафіксували у Нідерландах, Австралії, Данії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що новий варіант вірусу може бути до 70% більш заразним, ніж попередні. Втім ця інформація поки не підтверджена експериментально й базується лише на комп’ютерному моделюванні.

Уже понад 20 країн вирішили тимчасово обмежити сполучення з Великою Британією. Канада з понеділка припинила всі польоти з Великої Британії щонайменше на 72 години. Нідерланди заборонили всі пасажирські рейси з Великої Британії щонайменше до 1 січня. Також там заборонили всі пасажирські пороми.

Про обмеження сполучення з Великою Британією також заявили Туреччина, Естонія, Болгарія, Чехія, Іран, Хорватія, Польща, Аргентина, Бельгія, Німеччина, Португалія та низка інших країн.

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