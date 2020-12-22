Станом на 22 грудня у світі на коронавірус захворіла вже 76 250 431 людина. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 524 065 інфікованих.
Від початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 1 699 230 пацієнтів. За добу зафіксували 8 775 нових летальних випадків.
Країни з найбільшою кількістю хворих:
- США – 17 712 290 (+197 199);
- Індія – 10 075 116 (+19 556);
- Бразилія – 7 238 600 (+25 445);
- Росія – 2 906 503 (+28 776);
- Франція – 2 436 873 (+5 636).
Найбільше летальних випадків від початку пандемії зафіксували у США – 315 318. За минулу добу померли ще 1 570 хворих.
У Бразилії від початку пандемії померли 186 764 людини. Трійку антилідерів замикає Індія, у якій зафіксували вже 146 111 летальних випадків.
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Карантин у світі
Через поширення нового штаму коронавірусу Британія призупинила роботу пошти у європейському напрямку. Посилки та листи, що вже перебувають у системі, будуть підготовлені до відправлення і зберігатимуться до тих пір, поки в пошти не з’явиться можливість їх переслати.
Крім того, понад 40 країн світу закрили свої кордони для туристів з Великої Британії. Бельгія, Канада, Німеччина, Ірландія, Італія, Португалія, Румунія, Росія та Швейцарія одні з перших ввели заборону на в’їзд.
Іспанія, Індія, Гонконг та Пакистан останніми заборонили прийом рейсів з Великої Британії.
Українцям порадили відмовитися від подорожей до Великої Британії, Данії, Австралії та Нідерландів.
Джерело: ВООЗ