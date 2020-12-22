Станом на 22 грудня у світі на коронавірус захворіла вже 76 250 431 людина. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 524 065 інфікованих.

Від початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 1 699 230 пацієнтів. За добу зафіксували 8 775 нових летальних випадків.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 17 712 290 (+197 199);

Індія – 10 075 116 (+19 556);

Бразилія – 7 238 600 (+25 445);

Росія – 2 906 503 (+28 776);

Франція – 2 436 873 (+5 636).

Найбільше летальних випадків від початку пандемії зафіксували у США – 315 318. За минулу добу померли ще 1 570 хворих.

У Бразилії від початку пандемії померли 186 764 людини. Трійку антилідерів замикає Індія, у якій зафіксували вже 146 111 летальних випадків.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Карантин у світі

Через поширення нового штаму коронавірусу Британія призупинила роботу пошти у європейському напрямку. Посилки та листи, що вже перебувають у системі, будуть підготовлені до відправлення і зберігатимуться до тих пір, поки в пошти не з’явиться можливість їх переслати.

Крім того, понад 40 країн світу закрили свої кордони для туристів з Великої Британії. Бельгія, Канада, Німеччина, Ірландія, Італія, Португалія, Румунія, Росія та Швейцарія одні з перших ввели заборону на в’їзд.

Іспанія, Індія, Гонконг та Пакистан останніми заборонили прийом рейсів з Великої Британії.

Українцям порадили відмовитися від подорожей до Великої Британії, Данії, Австралії та Нідерландів.

Джерело: ВООЗ