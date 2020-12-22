Сенат США схвалив законопроект з санкціями щодо Білорусі

Палата представників Конгресу США схвалила законопроект Про суверенітет, права людини і демократію в Білорусі.

Цей двопартійний законопроект передбачає можливість запровадження санкцій проти російських і білоруських чиновників.

Про це повідомив прес-секретар автора документа, конгресмена-республіканця Крістофера Сміта Джефф Сегніл.

Документ відновлює санкції проти білоруських чиновників, які перешкоджали переходу країни до демократії. Він надає підтримку білоруським ЗМІ та важливому IT-сектору країни.

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Він також дозволить заявити, що США не визнають результати сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі 9 серпня 2020 року, а також не визнає Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі.

Ба більше, згідно з документом, США закликають до проведення нових виборів, які відповідають стандартам ОБСЄ та до негайного звільнення всіх політичних в’язнів у Білорусі.

Санкції ЄС

У четвер, 17 грудня Євросоюз втретє за рік ввів санкції проти Білорусі. Відтепер вони стосуватимуться і оборонних підприємств.

Йдеться про 140 ремонтний завод, що спеціалізується на ремонті танків, Агат – електромеханічний завод, який розробляє електроніку та автоматизовані системи управління, МЗКТ, який займається виробництвом колісних баз, а також Белтехекспорт, через який здійснюється продаж військової техніки за кордон.