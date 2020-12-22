14 грудня МОЗ Британії заявило про новий штам коронавірусу в 60 регіонах країни. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що заразність нового штаму може бути на 70% вищою за свого попередника.

Мутований штам вже поширився за кордон, зокрема до Нідерландів, Італії, Австралії та Данії. Щоб зупинити поширення патогену, понад 20 держав обмежили авіасполучення зі Сполученим Королівством, а в самій Британії посилили карантин. Обмеження не скасують навіть на Різдво.

Україна рекомендувала своїм громадянам не відвідувати Лондон і південно-східну Англію, але офіційно авіасполучення не закривала. Спершу МОЗ Британії заявило, що поширення мутованого вірусу вийшло з-під контролю влади, але ВООЗ заперечує це.

Як та чому мутував вірус

Коронавірус, як і будь-який вірус, постійно мутує, і нині дослідникам відомо про принаймні дев’ять груп таких мутацій. Великий розголос отримав саме британський випадок мутації, оскільки математичне моделювання показало, що він легше проникає в організм людини, через що швидше поширюється.

Виникнення нового штаму сталося шляхом зараження пацієнта з дуже слабким імунітетом. Організм не міг впоратись з хворобою, тому дозволив вірусові оселитися всередині. А той у свою чергу мутував, відчувши сприятливе для цього середовище.

Для розмноження віруси використовують клітину-господаря. Вірус заражає її та виливає зі свого ядра спадкову інформацію прямо в заражену клітину. Таким чином відтворюються мільйони копій вірусу. Однак у кожній із цих репродукцій виникають невеличкі неточності копіювання, і кожна з цих неточностей також змінює генетичний код вірусу, тож він мутує.

Сам факт мутації вірусу не повинен викликати паніку, адже саме завдяки цим процесам еволюціонувало людство.

Мутований вірус смертоносніший?

Поки що науковці не можуть сказати, що новий варіант вірусу є більш смертоносним або що розроблені нині вакцини проти нього будуть неефективними. Немає також даних про вищу летальність чи складніший перебіг хвороби, його небезпека в іншому – швидке поширення серед людей.

Чи відрізняються симптоми

Жодних доказів того, що нова модифікація коронавірусу викликає гірші симптоми, немає. Однак причина для хвилювання є. Якщо вірус справді легше передається, це означає, що ним інфікується більше людей.

І тоді велика кількість хворих потребуватиме більше лікарняних ліжок.

Чи є в Україні цей вірус

Наразі МОЗ України посилює якість тестування, аби виявити новий штам коронавірусу.

– Ми цілеспрямовано будемо посилювати тестування, щоб переконатися, чи циркулює новий мутований коронавірус в Україні. Особлива увага приділятиметься людям з симптомами коронавірусної хвороби, які в інкубаційний період були у Великій Британії. І від них у разі позитивного діагнозу буде забиратися ізолят вірусу для подальшого секвенування для того, щоб ми встановили, чи циркулює в Україні новий штам коронавірусу, – розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Чи буде вакцина проти мутованого вірусу

Вакцина є лише одним елементом із комплексу протиепідемічних заходів. Трапляються ситуації, коли щеплення дає частковий імунітет проти іншого штаму, водночас є випадки, коли цього імунітету практично немає.

Це означає, що приходить новий штам, і треба робити нову вакцину, яка буде ефективна саме для нього. Тому глава BioNTech Угур Шахін заявив, що його компанія могла б упродовж шести тижнів представити вакцину і проти нового штаму вірусу.