Німецька компанія BioNТech, яка разом з Pfizer виготовила вакцину проти коронавірусу, за необхідності могла б надати речовину проти мутованого британського вірусу протягом півтора місяця.
Про це 22 грудня заявив очільник BioNТech Угур Шахін.
– Технічно ми могли б представити нову вакцину протягом шести тижнів, – зазначив Угур Шахін.
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За його словами, зробити це у такі стислі терміни дозволяє особлива технологія виробництва вакцини його компанією.
Однак поки у BioNТech перевіряють ефективність уже виготовленої речовини проти мутованого вірусу.
Мутований коронавірус
14 грудня у Великій Британії заявили про появу нового штаму коронавірусу, який швидше поширюється.
У країні запровадили жорсткий карантин, а низка держав обмежила з нею авіасполучення.
Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.