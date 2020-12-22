Німецька компанія BioNТech, яка разом з Pfizer виготовила вакцину проти коронавірусу, за необхідності могла б надати речовину проти мутованого британського вірусу протягом півтора місяця.

Про це 22 грудня заявив очільник BioNТech Угур Шахін.

– Технічно ми могли б представити нову вакцину протягом шести тижнів, – зазначив Угур Шахін.

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За його словами, зробити це у такі стислі терміни дозволяє особлива технологія виробництва вакцини його компанією.

Однак поки у BioNТech перевіряють ефективність уже виготовленої речовини проти мутованого вірусу.

Мутований коронавірус

14 грудня у Великій Британії заявили про появу нового штаму коронавірусу, який швидше поширюється.

У країні запровадили жорсткий карантин, а низка держав обмежила з нею авіасполучення.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.