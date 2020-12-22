Вакцина від Covid-19 як форма геополітичної боротьби: яка країна стане лідером

У XXI столітті ми звикли до боротьби за світове панування за допомогою ядерної зброї, кібератак, бойових дронів та авіаносців. Але тепер в хід пішли пробірки, шприци, ампули та холодильники.

Суперництво за вакцину від коронавірусу – нова форма геополітичної боротьби. Саме вакцина і вакцинна дипломатія в 2021 році будуть визначати співвідношення сил на міжнародній арені. Всі світові великі держави це усвідомлюють, тому і оперативно вплуталися в першу вакцинну війну.

Нова реальність

Новини про розробку вакцини вже впливають на котирування на фондових біржах, ціни на нафту, золото і курс валют. Авіакомпанії заявляють, що в майбутньому довідка про щеплення від коронавірусу стане обов’язковою для тих, хто хоче подорожувати між країнами. А деякі, як-от Lufthansa, вже навіть тестують додаток для смартфонів, за допомогою якого можна буде відстежувати історію здачі тестів на Covid-19 кожного пасажира міжнародного рейсу та історію вакцинації.

Китай взагалі пропонує всьому світу міжнародний механізм взаємного визнання кодів здоров’я. Простими словами, кожній людині в світі пропонують присвоїти QR-код з його історією хвороби.

Зрозуміло, що в таких умовах, той, хто володіє ефективною вакциною від коронавірусу, володіє світом. Звідси і масове бронювання державами доз вакцин ще навіть до початку їхнього виробництва. Деякі в цих перегонах зайшли так далеко, що замовили вакцин у кілька разів більше чисельності свого населення. Наприклад, у Канаді кількість замовлених доз перевищує необхідну кількість у десять разів, в Австралії і Великобританії – у п’ять.

Різні підходи

Але не тільки про власних співгромадян турбуються держави. Поки ЄС і США публічно заявляють, що спочатку вакцинують своє населення, Китай і Росія активно намагаються за допомогою вакцин захопити нові сфери впливу в світі.

У Кремлі заявили, що на їхню вакцину, яка ще навіть не пройшла третього етапу дослідження та невизнана Всесвітньою організацією охорони здоров’я, вже є попередні замовлення на 1,2 млрд доз з 50 країн світу. Китай взагалі проводить третій етап випробування своїх вакцин щонайменше у 16 країнах світу. Наприклад, Мексика, Туреччина та Бразилія вже отримали партії китайських щеплень.

Для Росії і Китаю вакцина від коронавірусу – це інструмент зовнішньої політики і демонстрація власного міжнародного впливу. Натяк на геополітичну важливість епідеміологічних зусиль Москви міститься навіть в самій назві російського щеплення – Супутник V, на честь радянського космічного апарату. Причому Супутник V – це єдина вакцина від Covid-19, у якої є свій вебсайт і навіть аккаунт у Twitter. Там іде класична кремлівська пропаганда – доводять, що російська вакцина краще західної і називають фейковими матеріали ЗМІ про відсутність підтверджень її ефективності.

— Коли приходить першою і оголошує, що вона швидше за інших, Росія фактично робить політичну заяву за допомогою науки і розробок. Вона каже: “Ми перемогли в цій гонці, перемогли США, перемогли всіх світочів розуму”, – відзначає Матьє Булега, який займається дослідженнями російської внутрішньої і зовнішньої політики в британському аналітичному центрі Chatham House.

Поділ сфер впливу

І Росія, і Китай роблять ставку на дешевизну власних вакцин. Причому нерідко в них перетинаються і регіони запланованих поставок – в Азії, Африці і Латинській Америці. Пекін довгий час розвиває свій проект нового Шовкового шляху – це багатомільярдна інфраструктурна і торгова програма в країнах, які знаходяться на шляху з Китаю на Захід.

Тепер же в Китаї говорять про Шовковий шлях здоров’я. Китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв пожертвувати $2 млрд протягом двох років, щоб допомогти іншим країнам впоратися з пандемією, а також запропонував кредит в розмірі $1 млрд Латинській Америці і Карибському регіону для доступу до вакцин від коронавірусу. А пріоритетний доступ до вакцин китайці пообіцяли своїм сусідам за регіоном Південно-Східної Азії – Камбоджі, М’янмі, Лаосу, Таїланду, В’єтнаму, Малайзії.

До того ж для Китаю вакцинна дипломатія – це ще і спосіб поліпшити власний імідж на міжнародній арені після того, як за державою міцно закріпився ярлик першоджерела коронавірусу. Тобто китайська влада сподівається, що замість звинувачень у зараженні світу вірусом, Пекін отримає високу оцінку за допомогу в подоланні пандемії.

Для Китаю вигідна і позиція США щодо усунення від роботи в міжнародних інституціях, перш за все ВООЗ. Пекін радо займає вакуум лідерства в галузі суспільної охорони здоров’я. І поки Дональд Трамп розповідав, що “найперше – Америка”, Китай приєднався до підтримуваної ВООЗ глобальної ініціативи із забезпечення швидкого і справедливого розподілу вакцин від коронавірусу як у багатих, так і в бідних країнах, яка отримала назву COVAX.

Безумовно, Джо Байден після того, як змінить Трампа на посаді президента, спробує повернути США активнішу роль і у вирішенні проблем охорони здоров’я на світовій арені. Майбутній держсекретар Ентоні Блінкен вже назвав боротьбу з коронавірусом в усьому світі і лідерство США в ній одним з перших своїх пріоритетів на посаді. Але поки у вакцинній дипломатії Вашингтон сильно відстає.

Росія ж для Китаю не конкурент, адже Москва навіть не може на власних потужностях виробляти свою ж вакцину. 1,2 млрд доз вакцини Супутник V буде вироблено на китайських підприємствах.

— Для Росії це складна ситуація, тому що вона потребує сприяння Китаю у виробництві, але там більше конкуренції, ніж співпраці, оскільки Китай має намір продавати вакцини від Covid-19 в ті ж самі країни, – говорить Булега.

Про Україну не забули

Тому, в першу чергу, Кремль буде нав’язувати свою вакцину на пострадянському просторі.

— Вони подають цим країнам сигнал про те, що Росія прийшла їм на допомогу, тому що вона буде постачати дешеву і ефективну вакцину. Причому Москва поставлятиме вакцину з великими російськими прапорами на ній, як би кажучи: “Ми ваші друзі”, – вважає Булега.

Кремль уже почав активно “схиляти до дружби” і Україну. Причому за своїми традиційними каналами. Тут як раз став у нагоді кум президента Росії Володимира Путіна, народний депутат України, один з лідерів партії ОТЗЖ Віктор Медведчук. Нардеп уже встиг і до Путіна в гості з’їздити, щоб попросити для українців вакцину. І через свої телеканали запустити фейк, що російський Супутник V можуть нібито почати виробляти в Харкові.

Ось тільки українська влада, звичайно, ніякі непідтверджені розробки у країні-агресорі закуповувати не збирається. У Кремля ж на таку позицію є відповідь у вигляді пропагандистської казки “про добру Росію, яка рятує українців від коронавірусу, і поганий Київ, який позбавляє простих людей шансів на виживання, заради власних політичних інтересів”.

— Тобто, зносьте режим Зеленського, підтримуйте Медведчука і возз’єднання з Росією. І буде вам вакцина. Цікаво, коли Зеленський дозріє до заборони ОПЗЖ і медведчуківських медіа? – тлумачить прихований сенс російських меседжів політтехнолог Олексій Голобуцький.

Причому сам Путін вакцинуватися своїм Спутником не поспішає. Каже, що йому за віком ще не можна. Хоча Медведчуку, який молодший за свого кума всього на два роки, урочисто зробити щеплення це не завадило. Ну або заявити, що зробив. Прості російські громадяни Супутнику теж не особливо довіряють. Тільки 40% з них, згідно соцопитувань, готові зробити щеплення російською вакциною. Все ж таки правду кажуть – хай що винайдуть росіяни, завжди вийде зброя.