Антитіла до коронавірусу можуть зберігатися до дев’яти місяців – вчені

Антитіла, які виробились у людей після перенесення коронавірусу, зберігаються в організмі понад дев’ять місяців.

Про це свідчать результати дослідження Дунайського приватного університету в Кремс-на-дер-Донау, що в Австрії.

Медфакультет університету у рамках свого дослідження вивчає поширюваність коронавірусного захворювання та імунітет населення. У жовтні 2020 року навчальний заклад презентував результати, згідно з якими антитіла залишаються у крові довше, ніж вважалося раніше.

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Щоб підтвердити такий факт, 10-11 грудня було протестовано 152 жителя Австрії, які раніше перехворіли на коронавірус. Відповідно до отриманих даних у понад 83% інфікованих у крові досі залишалися антитіла.

Окрім того, вони зазначили, що більшість учасників були інфіковані ще у березні та квітні 2020 року. У майже 84% тих, хто захворів у березні, антитіла (IgG) все ще можна було виявити.

Науковий директор університету Роберт Вагнер зазначив, що грудневі результати дослідження збігаються з тими, які були у жовтні, коли у 84% респондентів було виявлено антитіла.

За його словами, більшість піддослідних все ще мають антитіла навіть через дев’ять місяців.

Новий штам коронавірусу

Новий штам коронавірусу може бути на 70% заразнішим за свого попередника. Мутований штам вже поширився за кордоном, зокрема у Нідерландах, Італії, Австралії та Данії.

Виникнення нового штаму сталося через зараження пацієнта з дуже слабким імунітетом. Організм не міг впоратись з хворобою, тому дозволив вірусові оселитися всередині. А той мутував, відчувши сприятливе для цього середовище.

Жодних доказів того, що нова модифікація коронавірусу викликає гірші симптоми, немає.

Джерело: Дунайський приватний університет