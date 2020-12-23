Міжнародна організація Bellingcat розслідує зрив операції українських спецслужб, яка стосувалася захоплення вагнерівців і планує зняти про це документальний фільм.

Зокрема, йдеться про те, що спецслужби України начебто готували операцію із затримання бойовиків російської ПВК Вагнера, для чого заманили їх в Білорусь.

– Ми спробуємо це зробити двома частинами. Перша – журналістське розслідування. У ньому буде використана частина накопиченої інформації та інтерв’ю. Найімовірніше, це буде в лютому. А сам фільм – довгий, якісний – буде готовий пізніше, протягом року, ймовірно восени, – повідомив болгарський журналіст і головний розслідувач Bellingcat Христо Грозев.

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Водночас в Офісі президента неодноразово заявляли, що інформація про нібито спецоперацію щодо вагнерівців, яка зірвалася, є вигадкою. Але розслідувачі навпаки називають її геніальною.

– Українські спецслужби змогли переконати і ФСБ, і ГРУ, що йдеться про приватну військову кампанію, яка наймає людей, яких відправлять у довгу подорож до Венесуели. Все це було зроблено української розвідкою. Вони довели цих 45 людей (вагнерівців, – Ред.) до Мінська, які готові були вилетіти в той же день до Стамбула, а реально літак би сів у Києві. Це було продумано геніально, – зазначив Грозев.

Затримання вагнерівців

Влітку у Білорусі затримали 33 найманці так званої приватної військової компанії Вагнера. У частини з них були українські паспорти і вони воювали на Донбасі.

Україна вимагала екстрадиції бойовиків, але Білорусь видала всіх вагнерівців Росії. Пізніше з’явилася інформація про те, що спецслужби України нібито готували операцію із затримання бойовиків ПВК Вагнера, для чого заманили їх в Білорусь.

Джерело: Олеся Бацман