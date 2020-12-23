Хороша новина: ВООЗ про нові штами Covid-19, що мутують

Тести на коронавірус, якими користуються з початку пандемії, здатні виявляти мутовані штами Covid-19.

Хорошою новиною поділився старший експерт лабораторії ВООЗ Франк Конінгс.

Він запевнив, що наразі існуючі тести цілком спроможні виявляти нові штами коронавірусу.

– Ці ж самі тести ще можна і потрібно використовувати. Ми все ще можемо виявити сам вірус за допомогою молекулярних тестів, і, судячи з недавніх новин, навіть тести на антиген або експрес-тести все ще працюють проти цих нових варіантів , – сказав Конінгс.