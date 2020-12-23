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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Новий штам Covid-19: вірус знайшли у Бразилії, а у Британії – знову антирекорд

Новий штам коронавірусу, про поширення якого заявили 14 грудня у Великій Британії, продовжує поширюватися світом.

Мутований вірус виявили у Бразилії, а саме у штаті Ріо-де-Жанейро.

У самій же Великій Британії вірус призвів до збільшення добового приросту хворих.

Читайте: Україна посилює тестування, щоб виявити новий штам коронавірусу

Згідно з останніми даними, добовий антирекорд у країні – 36 804 нових випадки.

Новий штам коронавірусу

У Великій Британії 14 грудня заявили про поширення нового штаму коронавірусу. За даними фахівців, він поширюється швидше, однак не є більш смертоносним.

Через це у країні посилили карантин, а низка держав обмежила авіасполучення з Британією.

Детальніше про новий штам коронавірусу в Британії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: O Globo, Sky News

Фото: Depositphotos

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