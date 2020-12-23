Новий штам коронавірусу, про поширення якого заявили 14 грудня у Великій Британії, продовжує поширюватися світом.
Мутований вірус виявили у Бразилії, а саме у штаті Ріо-де-Жанейро.
У самій же Великій Британії вірус призвів до збільшення добового приросту хворих.
Читайте: Україна посилює тестування, щоб виявити новий штам коронавірусу
Згідно з останніми даними, добовий антирекорд у країні – 36 804 нових випадки.
Новий штам коронавірусу
У Великій Британії 14 грудня заявили про поширення нового штаму коронавірусу. За даними фахівців, він поширюється швидше, однак не є більш смертоносним.
Через це у країні посилили карантин, а низка держав обмежила авіасполучення з Британією.
Детальніше про новий штам коронавірусу в Британії читайте на Фактах ICTV.