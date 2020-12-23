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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Pfizer доставить у США ще 100 млн доз вакцини від Covid-19

Уряд США домовився про постачання додаткових 100 мільйонів доз вакцини від коронавіруса розробки Pfizer. Їх повинні передати американській владі до кінця липня.

Згідно з домовленістю, мінімум 70 млн доз з цієї партії Pfizer повинен передати до 30 червня 2021 року, а залишок не пізніше 31 липня. Угода обійдеться уряду Штатів в $2 млрд.

Спочатку США домовилися про поставку 100 мільйонів доз вакцини Pfizer, також на суму $2 млрд. Дози у рамках цієї домовленості вже поширюють і колять пацієнтам у штатах.

Читайте: Без рецепта та медиків: у США дозволили робити тест на Covid-19 вдома

У США почалася масова вакцинація

14 грудня у США розпочалася масова вакцинація населення. Країна затвердила препарат від американської фармацевтичної компанії Pfizer та її німецького партнера BioNTech.

До цього використання цієї вакцини також ухвалили у Великій Британії та Канаді. Перше щеплення у США зробили медичному працівнику.

Джерело: Reuters

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