Президент США Дональд Трамп не підписав законопроект, який передбачає виділення $900 млн на підтримку економіки країни на період пандемії коронавірусу.
Очільник країни вважає його ганебним та смішним.
Трампа обурив розмір стимулюючої виплати американцям у розмірі $600.
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Він закликав Конгрес США збільшити допомогу громадянам до $2 тис.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020
Коронавірус у США
США є лідером за темпами поширення коронавірусу у світі і смертності від ускладнень, викликаних вірусом.
Епідемію у країні намагаються зупинити за допомогою вакцини проти коронавірусу, яку затвердили у грудні, і почали процес масової вакцинації. Щеплення зробив і новообраний президент Джо Байден, Трамп поки зволікає.
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Джерело: Donald J. Trump