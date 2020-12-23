Президент США Дональд Трамп не підписав законопроект, який передбачає виділення $900 млн на підтримку економіки країни на період пандемії коронавірусу.

Очільник країни вважає його ганебним та смішним.

Трампа обурив розмір стимулюючої виплати американцям у розмірі $600.

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Він закликав Конгрес США збільшити допомогу громадянам до $2 тис.

Коронавірус у США

США є лідером за темпами поширення коронавірусу у світі і смертності від ускладнень, викликаних вірусом.

Епідемію у країні намагаються зупинити за допомогою вакцини проти коронавірусу, яку затвердили у грудні, і почали процес масової вакцинації. Щеплення зробив і новообраний президент Джо Байден, Трамп поки зволікає.

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Джерело: Donald J. Trump