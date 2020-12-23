У водах Данії продовжать роботи щодо будівництва останньої ділянки Північного потоку-2 з 15 січня 2021 року.

Прокладанням газопроводу займатиметься баржа Фортуна, якій допомагатимуть судна Мурман та Балтійський дослідник Морської рятувальної служби Російської Федерації.

У Данському морському управлінні зазначили, що на час робіт до суден заборонять наближатися на кілька сотень метрів.

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– Несанкціоноване плавання, пірнання, стоянка на якір, риболовля і роботи на морському дні заборонятимуться у цих районах. Захисна зона простягається на 200 м з кожного боку кабелів, – йдеться у повідомленні.

Напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що позиція Німеччини по газопроводу Північний потік-2 не змінилася – його треба добудувати.

А Конгрес США ухвалив Закон про оборонний бюджет США на 2021 рік. Саме в цьому документі законодавці США передбачили нові, посилені санкції проти Північного потоку-2.

Нові санкції стосуються всієї діяльності з прокладання труб для будівництва газопроводів, страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації судів, пов’язаних з проектом.

Джерело: DW