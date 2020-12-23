У Німеччині за минулу добу зафіксували рекордну смертність від коронавірусу – померли 962 людини. Це найвищий добовий показник.

Від початку пандемії від ускладень, викликаних Covid-19, померли 27 968 хворих. Крім того, за минулу добу коронавірус підтвердили у 24 740 людей. Загальна кількість інфікованих становить 1 554 920.

Попередній рекорд смертності фіксували 16 грудня. Тоді повідомляли про 952 летальних випадки.

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Коронавірус у світі

22 грудня на коронавірус у світі захворіла вже 76 250 431 людина. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 524 065 інфікованих. Наразі найбільше хворих у США (17 712 290), Індії (10 075 116) та Бразилії (7 238 600).

Від початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 1 699 230 пацієнтів. Найбільше летальних випадків зафіксували у США – 315 318.

Джерело: Інститут імені Роберта Коха