У Великій Британії виявили два випадки нових “трансмісивніших” штамів коронавірусу. Їх завезли з Південної Африки.

Про це заявив глава Міністерства охорони здоров’я Британії Метт Генкок. За його словами, вони можуть бути заразнішими.

– Ці нові штами викликають велике занепокоєння, оскільки активніше передаються, і, схоже, мутували далі за новий варіант, виявлений у Великій Британії нещодавно, – розповів він.

Читайте: Україна посилює тестування, щоб виявити новий штам коронавірусу

Генкок додав, що люди, у яких виявили нові штами, їздили до Південної Африки упродовж останніх кількох тижнів. Нині хворі та люди, які з ними контактували, перебувають на самоізоляції.

Міністр висловив вдячність Південно-Африканській Республіці за прозорі та відкриті дії, коли вони 18 грудня виявили новий штам коронавірусу.

14 грудня у Великій Британії заявили про поширення нового штаму коронавірусу. За даними фахівців, він поширюється швидше, однак не є смертоноснішим.

Нині випадки нового штаму коронавірусу було зафіксовано у Великій Британії, Данії, Австралії, Бразилії та Нідерландах.