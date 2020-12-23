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Факти / Світ
Ольга Тетеріна |

У Великій Британії виявили ще два нові штами коронавірусу

У Великій Британії виявили два випадки нових “трансмісивніших” штамів коронавірусу. Їх завезли з Південної Африки.

Про це заявив глава Міністерства охорони здоров’я Британії Метт Генкок. За його словами, вони можуть бути  заразнішими.

– Ці нові штами викликають велике занепокоєння, оскільки  активніше передаються, і, схоже, мутували далі за новий варіант,  виявлений у Великій Британії нещодавно, – розповів він.

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Генкок додав, що люди, у яких виявили нові штами, їздили до Південної Африки упродовж останніх кількох тижнів. Нині хворі та люди, які з ними контактували, перебувають на самоізоляції.

Міністр висловив вдячність Південно-Африканській Республіці за прозорі та відкриті дії, коли вони 18 грудня виявили новий штам коронавірусу.

14 грудня у Великій Британії заявили про поширення нового штаму коронавірусу. За даними фахівців, він поширюється швидше, однак не є  смертоноснішим.

Нині випадки нового штаму коронавірусу було зафіксовано у Великій Британії, Данії, Австралії, Бразилії та Нідерландах.

Джерело: Sky News

Фото: Depositphotos

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