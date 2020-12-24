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Факти / Світ / Росія
Анастасія Дячкіна |

Держдеп США звинуватив ФСБ Росії в отруєнні Навального і розкритикував дії Путіна

Державний департамент США поклав відповідальність за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального на Федеральну службу безпеки Росії.

Про це заявили у Держдепартаменті США у відповідь на запит видання The Hill.

– Сполучені Штати вважають, що співробітники Федеральної служби безпеки Росії використовували нервово-паралітичну речовину Новачок, щоб отруїти пана Навального. У отруєння Навального немає жодного правдоподібного пояснення, крім причетності і відповідальності російського уряду, – сказав представник Держдепартаменту.

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У заяві наголошується, що Вашингтон повністю впевнений у висновках Організації із заборони хімічної зброї про те, що токсичні речовини, виявлені в аналізах Олексія Навального, пов’язані з отрутою з групи Новачок.

Замах на Олексія Навального зробила в Томську група з восьми оперативників ФСБ з секретного підрозділу відомства.

Вони діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ. До такого висновку прийшли автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel.

Джерело: The Hill

Фото: Dreamstime

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