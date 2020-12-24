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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Мексика та Катар розпочали вакцинацію проти коронавірусу

Після схвалення вакцин проти коронавірусу країни світу розпочали процес масової вакцинації.

З 24 грудня щеплення розпочнуть проводити громадянам Мексики, для цього в країні використовують речовину від компанії Pfizer і BioNTech.

А в Катарі цей процес триває вже добу, в країні вакцинувати людей від коронавірусу за допомогою речовини від Pfizer і BioNTech розпочали з 23 грудня.

Читайте: 4 етапи вакцинації: в Україні затвердили план імунізації від Covid-19

Вакцинація проти коронавірусу

Після затвердження вакцини проти коронавірусу 14 грудня процес масової вакцинації населення розпочали у США.

У Європі планують почати робити людям щеплення від вірусу з 27 числа.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: El Financiero, Al Jazeera

Фото: Dreamstime

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