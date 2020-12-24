Moderna запевняє в ефективності своєї вакцини проти мутованого Covid-19

Компанія Moderna Inc очікує, що імунітет, отриманий від її вакцини проти Covid-19, захищатиме від варіантів коронавірусу, про які повідомляється у Великій Британії.

– Ми вже протестували сироватки тварин і людей, вакцинованих вакциною Moderna, проти низки попередніх варіантів вірусу SARS-CoV-2, які з’явилися після першого спалаху пандемії, і виявили, що наша вакцина залишається настільки ж ефективною, – заявили у компанії.

Разом з тим в компанії заявили, що продовжують тестувати вакцину проти нових варіантів SARS-CoV-2, і очікують, що ефективність вакцини збережеться і проти них. Додаткові випробування для підтвердження цього планують провести в найближчі тижні.

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Що відомо про мутацію вірусу?

Минулого тижня МОЗ Британії повідомило про виявлення нового штаму мутованого коронавірусу. На той час його виявили у понад тисячі людей у 60 адміністративних одиницях на південному сході Англії. Наразі мутований вірус зафіксували у Нідерландах, Австралії, Данії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що новий варіант вірусу може бути до 70% більш заразним, ніж попередні. Втім ця інформація поки не підтверджена експериментально й базується лише на комп’ютерному моделюванні.

Уже понад 20 країн вирішили тимчасово обмежити сполучення з Великою Британією. Канада з понеділка припинила всі польоти з Великої Британії щонайменше на 72 години. Нідерланди заборонили всі пасажирські рейси з Великої Британії щонайменше до 1 січня. Також там заборонили всі пасажирські пороми.

Про обмеження сполучення з Великою Британією також заявили Туреччина, Естонія, Болгарія, Чехія, Іран, Хорватія, Польща, Аргентина, Бельгія, Німеччина, Португалія та низка інших країн.

Джерело: Moderna