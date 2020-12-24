Через поширення нового штаму коронавірусу у Нідерланди не пускатимуть пасажирів, які прибувають до країни літаками, без негативного тесту на Covid-19.

Тестування має бути зроблене не пізніше, ніж за три дні (72 години) до моменту прильоту.

Обмеження розпочне діяти з 29 грудня і стосуватиметься не лише іноземців, але й громадян держави. Представників авіакомпаній зобов’яжуть перевіряти наявність документа і не пускати людей на борт без нього.

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Заходи можуть запровадити і для пасажирів, які прибувають й іншими видами транспорту. Водночас негативний тест на коронавірус не замінює обов’язковий 10-денний карантин, який має пройти людина після прибуття до країни.

Новий штам коронавірусу

14 грудня у Великій Британії заявили про появу нового штаму коронавірусу.

Мутацію виявили і в Нідерландах.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: BN DeStem