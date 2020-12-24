Коронавірус 24 грудня: статистика захворюваності COVID-19 у світі

Станом на 24 грудня у світі на коронавірус захворіли вже 77 530 799 осіб. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 662 825 інфікованих.

З початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 1 724 904 пацієнти. За добу зафіксували 13 061 новий летальний випадок.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 18 090 260 (+195 151);

Індія – 10 123 778 (+24 712);

Бразилія – 7 318 821 (+55 202);

Росія – 2 963 688 (+29 953);

Франція – 2 463 379 (+14 836).

Найбільше летальних випадків від початку пандемії зафіксували у США – 320 180. За минулу добу померли ще 3 148 хворих.

У Бразилії від початку пандемії померли 188 259 осіб. Трійку антилідерів замикає Індія, у якій зафіксували вже 146 756 летальних випадків.

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Карантин у світі

Україна оновила списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу належать до червоної та зеленої зон. До червоної зони перейшли Велика Британія, Румунія та Німеччина, а Йорданія приєдналася до зеленої.

Факти ICTV публікували повний список країн світу із поділом на червону та зелену зони Covid-19.

Поширення нового штаму коронавірусу з Британії триває. Новий штам Covid-19 виявили у Німеччині. Вірус діагностували у жінки, яка напередодні прилетіла з Лондона.

Крім цього, новий штам також зафіксували в Італії, Сінгапурі, Бразилії, Малайзії, Індії та інших країнах.

Станом на 24 грудня вакцину від коронавірусу отримало понад 2,7 млн людей у шести країнах світу: США, Китаї, Великій Британії, Російській Федерації та Ізраїлі. Також вакцинація почалася у Мексиці та Катарі.

Американська фармацевтична компанія Moderna заявила, що її вакцина може захищати від нового штаму коронавірусу, який нещодавно виявили у Великій Британії, а згодом і інших країнах світу. Тим часом у Франції схвалили препарат від фармкомпанії Pfizer.

Джерело: ВООЗ