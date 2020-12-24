Привезли з Лондона: новий штам коронавірусу виявили у Німеччині

Новий штам коронавірусу виявили у Німеччині. Вірус діагностували у жінки, яка напередодні прилетіла з Лондона. Пасажирка прибула до аеропорту міста Франкфурт, щоб відвідати родичів.

Після цього у неї зафіксували легкі симптоми, наразі вона перебуває на самоізоляції у будинку сім’ї. Троє осіб, які тісно контактували з жінкою, також пройдуть карантин.

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Новий штам коронавірусу

Мутований коронавірус виявили вперше у Великій Британії в середині грудня. Наразі в країні запроваджені найжорсткіші карантинні правила. Діють обмеження щодо в’їзду, громадянам заборонено контактувати поза межами будинку.

Крім цього, новий штам також зафіксували в Італії, Сінгапурі, Бразилії, Малайзії, Індії та інших країнах.