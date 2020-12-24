Трамп помилував Пола Манафорта та ще 25 осіб

Президент США Дональд Трамп помилував 26 осіб, зокрема колишнього голову свого передвиборчого штабу Пола Манафорта та екс-радника Роджера Стоуна. Вони були засуджені в рамках розслідування про втручання Росії у вибори в США у 2016 році.

Колишній глава передвиборчої кампанії Трампа 2016 року Пол Манафорт був засуджений за фінансові та податкові злочини за підсумками розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, який шукав свідоцтва втручання у вибори в США, а також зв’язки Трампа з Москвою.

– Унаслідок кричущого зловживання з боку прокуратури Манафорт пережив роки несправедливого поводження і став однією з найяскравіших жертв, як з’ясувалося, найбільшого полювання на відьом в американській історії, – йдеться у повідомленні Білого дому.

А от колишній радник Трампа Роджер Стоун був засуджений за підсумками розслідування спецпрокурора щодо перешкоджання правосуддю. Однак у Білому домі переконані, що він зіткнувся з потенційною політичною упередженістю на суді присяжних, а його помилування допоможе виправити несправедливість, з якою він зіткнувся унаслідок розслідування Мюллера.

У липні Трамп скасував тюремний термін Стоуну разом зі штрафом, однак судимість за ним продовжувала значитися.

Крім того, серед помилуваних батько зятя Дональда Трампа девелопер Чарльз Кушнер, який у 2005 році був засуджений до позбавлення волі за ухилення від сплати податків, нелегальні внески на користь виборчої кампанії та тиск на свідків. В ув’язненні він провів 14 місяців.

Джерело: Білий дім