Верховний комітет з охорони здоров’я Франції схвалив використання вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech.

У відомстві зазначили, що після того як Європейська комісія вакцин схвалила препарат від компаній Pfizer і BioNTech, вони підтвердили кампанію з вакцинації і визначили у ній місце для використання цієї вакцини проти коронавірусу.

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– На сьогодні препарат від Pfizer-BioNTech можна використовувати для вакцинації людей старше 16 років, — зазначили у комітеті.

Згідно з даними органів охорони здоров’я, від початку пандемії у Франції зареєстровано понад 2,5 млн випадків інфікування. Майже 62 тис. осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Вакцина проти коронавірусу

Україна хоче просити удвічі більше доз вакцин проти коронавірусу у межах ініціативи COVAX. Нині погоджено постачання 8 млн доз, планується збільшити цю кількість до 16 млн.

Очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що вакцина очікується у першому кварталі 2021 року. Вона надходитиме траншами, перший з них – 1,2 млн доз вакцин.

Джерело: HAS