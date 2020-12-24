У Європі вперше дозволили продавати штучне серце

У Європейському Союзі офіційно дозволили продаж штучного серця. Цього тижня відповідний дозвіл отримала компанія Carmat S, яка займається його виготовленням.

Штучний орган допоможе пацієнтам вижити у період очікування трансплантації серця. Компанія боролася за офіційне схвалення 10 років. Продаж розпочнеться у другому кварталі наступного року.

Після новини про офіційний дозвіл акції Carmat S здорожчали на 34%.

– Зараз нам потрібно співпрацювати з лікарями та медичними центрами, щоб запропонувати нашу терапію, і нам доведеться шукати пацієнтів. Етап виробництва буде делікатним, – розповів головний виконавчий директор компанії.

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