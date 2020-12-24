В Індії у 22 пасажирів, які прилетіли до країни з Великої Британії, тестування підтвердило захворювання на коронавірус.

Через поширення у Британії нового штаму вірусу, біоматеріали людей відправили на додаткове дослідження.

11 осіб виявили у столиці Нью-Делі, вісім – в Амрітсарі, два – у Калькутті, одного – у Ченнаї.

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Поки хворих ізолювали, країна продовжить тестувати громадян, які прибувають до країни з Британії.

Новий штам коронавірусу

14 грудня Велика Британія заявила про виявлення нового штаму коронавірусу.

За словами фахівців, вірус швидше поширюється. Однак поки невідомо, чи є він більш небезпечним або смертоносним.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: NDTV