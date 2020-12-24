Переговори про майбутні відносини Євросоюзу і Великої Британії продовжуватимуться вночі. Лондон і Брюссель продовжать вночі працювати над торговельною угодою.

Учасники переговорів в Брюсселі намагаються остаточно узгодити деталі щодо квот на вилов риби, які виявилися перешкодою для досягнення угоди протягом декількох місяців переговорів.

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На тлі чуток про те, що обидві сторони були близькі до розкриття угоди в середу ввечері, офіційний представник Європейської комісії Ерік Мамер підтвердив, що переговори продовжуватимуться.

– Робота триватиме всю ніч. Наразі всім, хто стежить за Brexit, рекомендується трохи поспати, – сказав він.

Передбачається, що обсяг документа про угоду складе близько 2 тис. сторінок, і обидві сторони повинні до 31 грудня (коли Велика Британія вийде з торгових правил ЄС) отримати його схвалення парламентаріїв.

Напередодні влада Великої Британії та Євросоюзу досягла принципової домовленості про укладення угоди про майбутні відносини та вільну торгівлю.