На Євробаченні 2021 Албанію в Роттердамі (Нідерланди) представлятиме співачка Анджела Перістері з піснею Karma.

Вона здобула перемогу на 59-му шоу Festivali i Këngës, яке проходило 23 грудня на відкритому майданчику в Sheshi Italia в Тирані.

Албанія стала першою країно, яка визначилась з учасницею на Євробачення 2021.

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До фіналу змагання увійшли 18 виконавців. Серед журі були Луана Жегу (композитор, співак), Кастріот Чауші (актор), Зана Шутеріці (музикознавець, композитор), Василь Толе (композитор), Преч Зогай (поет, письменник), Раме Лахай (тенор) та Андрі Джаху (прес-секретар та коментатор Албанії на Євробаченні).

Анджела Перістері – албанська співачка, яка народилась у 1986 році в Албанії у місті Корча. У 2004 році випустила свій музичний альбом Anxhela për ju. Вперше у Festivali i Këngës взяла участь у 2001 році, проте перемоги не здобула.

Цього річ вона вдруге виступила на шоу та здобула перемогу, яка забезпечила Анджелі участь у Євробаченні 2021.

Євробаченя 2021

Пісенний конкурс Євробачення 2021 пройде у Нідерландах. Країна мала приймати його у 2020 році, проте захід скасували через коронавірус.

Усі учасники заздалегідь запишуть свої виступи наживо, щоб гарантовано взяти участь у конкурсі.

Таке рішення організатори ухвалили через пандемію коронавірусу, через що існує ризик, що деякі співаки не зможуть приїхати до Роттердаму або ж після прибуття їх помістять на карантин.

Півфінали Євробачення 2021 відбудуться 18 і 20 травня. Фінал запланований на 22 травня.