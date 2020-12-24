У Великій Британії вводять четвертий – найвищий – рівень карантину, щоб стримати поширення мутованого штаму коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Генкок заявив, що суворий карантин запровадять з Дня подарунків. 26 грудня.

Обмеження діятимуть у графствах Оксфордшир, Гемпшир, Західний Суссекс, Східний Суссекс, Саффолк, Норфолк, Кембриджшир, Ессекс, районі Уеверлі, що в графстві Суррей, а також містах Брайтон і Гоув.

Наразі на цих територіях діє другий рівень карантину.

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Четверта категорія карантину передбачає заборону на контакти з будь-ким за межами дому, обмеження на в’їзд і закриття майже всіх установ. Окрім цього правоохоронці будуть затримувати будь-кого, хто намагатиметься залишити територію, де оголошена четверта категорія карантину. Триватимуть ці обмеження принаймні до 30 грудня.

Мутація вірусу

14 грудня МОЗ Британії заявило про новий штам коронавірусу в 60 регіонах країни. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що заразність нового штаму може бути на 70% вищою за свого попередника.

Мутований штам вже поширився за кордон, зокрема до Нідерландів, Італії, Австралії та Данії. Щоб зупинити поширення патогену, понад 20 держав обмежили авіасполучення зі Сполученим Королівством, а в самій Британії посилили карантин. Обмеження не скасують навіть на Різдво.

Україна рекомендувала своїм громадянам не відвідувати Лондон і південно-східну Англію, але офіційно авіасполучення не закривала. Спершу МОЗ Британії заявило, що поширення мутованого вірусу вийшло з-під контролю влади, але ВООЗ заперечує це.