Новий штам коронавірусу продовжує поширюватися світом, мутацію виявили у Сінгапурі.

Захворіла 17-річна студентка, яка повернулася після навчання у Великій Британії.

У ще 11 осіб підозрюють зараження вірусом.

Читайте: Новий штам Covid-19: вірус знайшли у Бразилії, а у Британії – знову антирекорд

А у Великій Британії місцева влада продовжує посилювати карантин. За інформацією міністра охорони здоров’я Британії Метта Генкока, у країні запроваджують четвертий рівень дії обмежувальних заходів з 26 грудня.

Посилений карантин пошириться на Ессекс, Норфолк, Сассекс, Суррей, Оксфордшир і Хемпшир. Він передбачає заборону на вихід з дому без важливої ​​причини і закриття магазинів другорядного значення.

Новий штам коронавірусу

14 грудня у Великій Британії повідомили про виявлення нового штаму коронавірусу.

За попередньою інформацією, він швидше поширюється, однак не є більш небезпечним.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNA, The Guardian