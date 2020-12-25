Станом на вечір 25 грудня у світі виявили 78 194 947 випадків коронавірусу. Такі дані наводить ВООЗ. За останню добу зафіксували 655 041 новий випадок.

Слідом за Нідерландами, Туреччина ввела вимогу з тестування на коронавірус для в’їзду в країну. Вона почне діяти з 28 грудня.

В Україні вже понад мільйон інфікованих, добовий приріст склав 11 035 випадків. Зокрема, захворіли 484 дитини та 388 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.

Вакцинація у світі

Канада отримала перші 168 тис. доз вакцини від компанії Moderna та очікує на наступні поставки для населення.

Прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо попередив, що прибуття вакцини не скасовує необхідності носити маску, мити руки і уникати скупчень людей.

Партія з приблизно 10 тис. доз вакцини від компаній Pfizer і BioNTech прибула до Риму з Бельгії. У найближчі дні в країну завезуть ще кілька партій цього препарату, а 27 грудня в Італії, одночасно з іншими країнами ЄС, почнуть вакцинувати населення.

Новий штам коронавірусу з Великої Британії виявлено в восьми країнах Європи. На відміну від попередніх штамів, цей варіант також, схоже, поширюється серед більш молодих вікових груп.

Вакцинація в Україні

Президент Володимир Зеленський не виключає можливість платної вакцинації від коронавірусу в Україні. За словами президента, отримати Covid-вакцину платно зможуть ті, хто може собі це дозволити.

охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна хоче домовитися з ініціативою щодо поширення вакцини COVAX про збільшення доз вакцини.

До цього було погоджено 8 млн доз для українців, а МОЗ хоче домовитися про 16 млн.

Також міністерство назвало пріоритетні групи населення, які отримають вакцину. Хто в Україні першим отримає щеплення, дивіться на Фактах ICTV.