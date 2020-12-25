В Італію доставили першу партію вакцини від Covid-19

У п’ятницю, 25 грудня, влада Італії доставила в країну перші партії вакцини від Covid-19.

Партія з приблизно 10 тис. доз вакцини від компаній Pfizer і BioNTech прибула до Риму з Бельгії. У найближчі дні в країну завезуть ще кілька партій цього препарату, а 27 грудня в Італії, одночасно з іншими країнами ЄС, почнуть вакцинувати населення.

Розвозитимуть вакцину Апеннінами 11 літаками, 73 вертольотами, 360 вантажівками. Охорону цих вантажів забезпечуватимуть військові.

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В Італії наразі діють жорсткі обмежувальні заходи, що покликані сповільнити поширення коронавірусної інфекції.

Найбільша вакцинація в історії

Понад 2,7 млн людей у ​​шести країнах уже зробили щеплення проти коронавірусу.

Це початок найбільшої кампанії вакцинації в історії та один з найбільших логістичних викликів, які коли-небудь були відомі людству.

У США вакцинація розпочалася 14 грудня. Спершу препарат розповсюджували серед медичних працівників, а далі почали вакцинувати літніх людей. Наразі там введено 1,12 мільйона доз.

Джерело: Corriere della Sera