Єлизавета II із чоловіком відзначають Різдво окремо від королівської сім’ї

Королева Великої Британії Єлизавета II разом із чоловіком, герцогом Единбурзьким Філіпом через пандемію коронавірусу Covid-19 зустріли Різдво окремо від решти королівської сім’ї.

Королівське подружжя відзначає свято у Віндзорському замку, а не в Сандрингемському палаці, де традиційно збираються всі члени родини королеви на Різдво.

Єлизавета II цього року змушена відмовитися і від відвідування святкового богослужіння.

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Королева Великої Британії традиційно звернеться з різдвяною промовою до підданих. Виступ запланований на 15.00 за місцевим часом.

Під час пандемії 94-річна Єлизавета II разом із 99-річним чоловіком перебували у Віндзорському замку.

Мутація вірусу

14 грудня МОЗ Британії заявило про новий штам коронавірусу в 60 регіонах країни. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що заразність нового штаму може бути на 70% вищою за свого попередника.

Мутований штам вже поширився за кордон, зокрема до Нідерландів, Італії, Австралії та Данії. Щоб зупинити поширення патогену, понад 20 держав обмежили авіасполучення зі Сполученим Королівством, а в самій Британії посилили карантин. Обмеження не скасують навіть на Різдво.

Україна рекомендувала своїм громадянам не відвідувати Лондон і південно-східну Англію, але офіційно авіасполучення не закривала. Спершу МОЗ Британії заявило, що поширення мутованого вірусу вийшло з-під контролю влади, але ВООЗ заперечує це.