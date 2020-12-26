Ізраїль планує вакцинувати від коронавірусу по 150 тис. людей на день

Уряд Ізраїлю планує вийти на показник в мінімум 150 тис. вакцинованих людей від коронавірусу в день. За перший місяць першу дозу вакцини повинні отримати мільйони громадян Ізраїлю.
Про це повідомляє Times of Israel.
Генеральний директор міністерства охорони здоров’я Чезі Леві заявив, що держава зацікавлена у безперервному процесі вакцинації населення 24 години на добу. Він також зазначив, що це залежить від бажання ізраїльтян і наявності вакцин.
– Але все залежить від двох речей – чи зможуть Pfizer та Moderna збільшити поставки вакцин в Ізраїль. І друге, звичайно, бажання населення йти робити щеплення, – сказав міністр охорони здоров’я.
Читайте: Зеленський припускає можливість платної вакцинації від Covid-19 в Україні
Ізраїль розраховує на наявність чотирьох млн доз вакцини Pfizer до кінця місяця, а ще чотирьох млн – до кінця березня.
Також уряд домовився про шість млн доз препарату Moderna, але ЗМІ стверджують, що її доставлення до Ізраїлю очікується не раніше квітня. У перспективі більшу частину людей вакцинують до кінця березня 2021 року.
Європа готується до масових щеплень від Covid-19
Станом на 26 грудня всі країни ЄС отримали вакцину від коронавірусу. З 27 грудня у Європейському Союзі стартує вакцинація.
Про це у відеозверненні повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Разом з тим, Урсула фон дер Ляєн зазначила, що незабаром Європейський Союз матиме більше вакцин, щойно буде підтверджено їхню безпеку та ефективність.
Однак, попри це, кожен все одно повинен захищати себе і своїх рідних, і дотримуватися усіх необхідних рекомендацій.