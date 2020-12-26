101-річна Едіт Квойзалла стала першою, хто отримав щеплення від коронавірусу у Німеччині.
Бабуся, яка проживає у будинку для літніх осіб, з посмішкою спостерігала за введенням препарату. Стан її самопочуття після вакцинації медики оцінюють як нормальний.
Після цього вакцинацію було проведено серед усіх мешканців будинку та медперсоналу.
Масова вакцинація від коронавірусу в Німеччині розпочнеться уже в неділю, 27 грудня.
Препарат компаній Biontech/Pfizer поширять у 16 федеральних землях країни. Першочергово вакцинуватимуть осіб старше 80 років, медичні працівники будинків для літніх, а також усіх лікарень країни.
Станом на вечір 26 грудня у Німеччині зафіксували вже 1,6 млн випадків коронавірусу, 29 тис. з яких – летальні.
Вакцинація в ЄС
Про те, коли стартує вакцинація в країнах ЄС, повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
27 грудня від коронавірусу почнуть вакцинувати одночасно в усіх країнах єврозони.
Урсула фон дер Ляєн висловила надію, що це дозволить поступово повернутися до нормального життя.
Попри щеплення, усім необхідно буде продовжувати дотримуватися карантинних обмежень та рекомендацій.