101-річна Едіт Квойзалла стала першою, хто отримав щеплення від коронавірусу у Німеччині.

Бабуся, яка проживає у будинку для літніх осіб, з посмішкою спостерігала за введенням препарату. Стан її самопочуття після вакцинації медики оцінюють як нормальний.

Після цього вакцинацію було проведено серед усіх мешканців будинку та медперсоналу.

Масова вакцинація від коронавірусу в Німеччині розпочнеться уже в неділю, 27 грудня.

Препарат компаній Biontech/Pfizer поширять у 16 федеральних землях країни. Першочергово вакцинуватимуть осіб старше 80 років, медичні працівники будинків для літніх, а також усіх лікарень країни.

Станом на вечір 26 грудня у Німеччині зафіксували вже 1,6 млн випадків коронавірусу, 29 тис. з яких – летальні.

Вакцинація в ЄС

Про те, коли стартує вакцинація в країнах ЄС, повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

27 грудня від коронавірусу почнуть вакцинувати одночасно в усіх країнах єврозони.

Урсула фон дер Ляєн висловила надію, що це дозволить поступово повернутися до нормального життя.

Попри щеплення, усім необхідно буде продовжувати дотримуватися карантинних обмежень та рекомендацій.