Коронавірус 26 грудня: статистика захворюваності COVID-19 у світі

Станом на 24 грудня у світі на коронавірус захворіли вже 80 081 092 особи.
За минулу добу кількість хворих збільшилась на понад 700 тис.
З початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 1 753 839 пацієнтів.
Побороли коронавірус вже 45 164 015 людей у світі.
Країни з найбільшою кількістю хворих:
- США – 18 794 545;
- Індія – 10 169 118;
- Бразилія – 7 448 560;
- Росія – 2 992 123;
- Франція – 2 604 595.
Найбільше летальних випадків від початку пандемії зафіксували у США – 330 345.
У Бразилії від початку пандемії померли 190 488 осіб. Трійку антилідерів замикає Індія, у якій зафіксували вже 147 343 летальних випадків.
Covid-вакцинація у світі
Про те, коли стартує вакцинація в країнах ЄС, повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
27 грудня від коронавірусу почнуть вакцинувати одночасно в усіх країнах єврозони.
Першою країною в світі, де розпочалася вакцинація від коронавірусу, стала США. Старт щеплень відбувся 14 грудня.
До вакцинації готуються і в Ізраїлі. Уряд країни планує вийти на показник в мінімум 150 тис. вакцинованих людей від коронавірусу в день.
Таким чином більшу частину людей вакцинують вже до кінця березня 2021 року.
Джерело: ВООЗ