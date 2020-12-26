Коронавірус 26 грудня: статистика захворюваності COVID-19 у світі

Станом на 24 грудня у світі на коронавірус захворіли вже 80 081 092 особи.

За минулу добу кількість хворих збільшилась на понад 700 тис.

З початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 1 753 839 пацієнтів.

Побороли коронавірус вже 45 164 015 людей у світі.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 18 794 545;

Індія – 10 169 118;

Бразилія – 7 448 560;

Росія – 2 992 123;

Франція – 2 604 595.

Найбільше летальних випадків від початку пандемії зафіксували у США – 330 345.

У Бразилії від початку пандемії померли 190 488 осіб. Трійку антилідерів замикає Індія, у якій зафіксували вже 147 343 летальних випадків.

Covid-вакцинація у світі

Про те, коли стартує вакцинація в країнах ЄС, повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

27 грудня від коронавірусу почнуть вакцинувати одночасно в усіх країнах єврозони.

Першою країною в світі, де розпочалася вакцинація від коронавірусу, стала США. Старт щеплень відбувся 14 грудня.

До вакцинації готуються і в Ізраїлі. Уряд країни планує вийти на показник в мінімум 150 тис. вакцинованих людей від коронавірусу в день.

Таким чином більшу частину людей вакцинують вже до кінця березня 2021 року.

Джерело: ВООЗ