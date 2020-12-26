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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Понад 80 млн випадків: головне про коронавірус у світі 26 грудня

Станом на 24 грудня у світі на коронавірус захворіли вже 80 081 092 особи.

За минулу добу кількість хворих збільшилась на понад 700 тис.

З початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 1 753 839 пацієнтів.

Побороли коронавірус вже 45 164 015 людей у світі.

Читайте: Вакцину отримали всі країни ЄС: Європа готується до масових щеплень від Covid-19 Понад 7 тис. за добу: кількість хворих на Covid-19 в Україні різко зменшилась Зелена і червона зони: країни з найскладнішою ситуацією з Covid-19

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 18 794 545;
  • Індія – 10 169 118;
  • Бразилія – 7 448 560;
  • Росія – 2 992 123;
  • Франція – 2 604 595.

Найбільше летальних випадків від початку пандемії зафіксували у США – 330 345.

У Бразилії від початку пандемії померли 190 488 осіб. Трійку антилідерів замикає Індія, у якій зафіксували вже 147 343 летальних випадків.

Коронавірус 26 грудня: статистика захворюваності COVID-19 у світі

Covid-вакцинація у світі

Про те, коли стартує вакцинація в країнах ЄС, повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

27 грудня від коронавірусу почнуть вакцинувати одночасно в усіх країнах єврозони.

Першою країною в світі, де розпочалася вакцинація від коронавірусу, стала США. Старт щеплень відбувся 14 грудня.

До вакцинації готуються і в Ізраїлі. Уряд країни планує вийти на показник в мінімум 150 тис. вакцинованих людей від коронавірусу в день.

Таким чином більшу частину людей вакцинують вже  до кінця березня 2021 року.

Джерело: ВООЗ

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