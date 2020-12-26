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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Тільки з негативним тестом на Covid-19: Туреччина змінює правила в’їзду для туристів

З 28 грудня Туреччина вимагатиме негативні ПЛР-тести на коронавірус від туристів, які прибувають в країну літаком.

А з 30 грудня тест буде потрібен від усіх, хто прибуває також наземним і морським транспортом. Він повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до вильоту пасажира.

Туристів, які не зможуть надати негативний тест, поміщатимуть на карантин за адресами, де вони проживають. Заходи діятимуть до 1 березня 2021 року.

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Новорічний локдаун в Туреччині

Туреччина на Новий рік введе чотириденний локдаун. Комендантська година в країні триватиме з 21.00 31 грудня до 5.00 4 січня.

Напередодні Туреччина також запровадила жорсткий карантин на вихідних. Він передбачає, що громадяни повинні сидіти вдома і виходити на вулицю лише до найближчого супермаркету чи аптеки.

Джерело: Hurriyet

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