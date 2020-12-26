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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Вакцину отримали всі країни ЄС: Європа готується до масових щеплень від Covid-19

Станом на 26 грудня всі країни ЄС отримали вакцину від коронавірусу. З 27 грудня у Європейському Союзі стартує вакцинація.

Про це у відеозверненні повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

– Сьогодні ми перегортаємо сторінку важкого року. Вакцини від Covid-19 доставлені в усі країни ЄС. Вакцинація у всьому Євросоюзі розпочнеться завтра. Вона стала доступною одночасно для всіх держав ЄС. Вакцинація дозволить нам поступово повернутися до нормального життя.

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Разом з тим, Урсула фон дер Ляєн зазначила, що незабаром Європейський Союз матиме більше вакцин, щойно буде підтверджено їхню безпеку і ефективність.

Однак, попри це, кожен все одно повинен захищати себе і своїх рідних, і дотримуватися усіх необхідних рекомендацій.

Вакцинація від коронавірусу

Тим часом світ вже почав проводити вакцинацію від коронавірусу. Зокрема, понад 2,7 млн людей у ​​шести країнах зробили щеплення проти Covid-19.

У США вакцинація розпочалася 14 грудня. Щеплення роблять препаратами виробництва Pfizer/BioNTech та  Moderna.

Також вакцинація проти Covid-19 почалася у Канаді, Великій Британії, Ізраїлі, Китаї та Росії.

Фото: Depositphotos

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