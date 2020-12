Станом на 26 грудня всі країни ЄС отримали вакцину від коронавірусу. З 27 грудня у Європейському Союзі стартує вакцинація.

Про це у відеозверненні повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Разом з тим, Урсула фон дер Ляєн зазначила, що незабаром Європейський Союз матиме більше вакцин, щойно буде підтверджено їхню безпеку і ефективність.

Однак, попри це, кожен все одно повинен захищати себе і своїх рідних, і дотримуватися усіх необхідних рекомендацій.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.

Vaccination will begin tomorrow across the EU.

The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020